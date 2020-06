Amazon हिंदु देवताओं की फोटो वाली टॉयलेट शीट से फिर बना विवादों का केंद्र

ई-कॉमर्स कंपनी ऐमेज़ौन को सोशल मीडिया पर हजारों लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वेबसाइट पर हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरों वाली एक टॉयलेट सीट कवर दिखाने के बाद कंपनी के विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। ऐमेज़ौन के विरुद्ध 24,000 से अधिक ट्वीट किये गए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी कई ट्वीट्स में टैग किया गया है।

I wonder why @amazon @amazonIN are so insensitive to the religious faith of Indians!

They continue to feature blasphemous products showing our Darbar Sahib, Temples or Gods in hurtful manner. I raise a strong voice against such products & join people in #BoycottAmazon movement pic.twitter.com/PZg4QRLZPq

— Manjinder S Sirsa (@mssirsa) May 16, 2019