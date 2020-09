माना कि जिस डाली पर बैठें उसे नहीं काटना चाहिये, लेकिन पेड़ को ऐसे भी तो नहीं काटते!

लोकतेज पर आपके लिये हम खोज-खोज कर रोचक खबरें लाते हैं। विशेष रुप से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबरें हमारे पाठक चाव से पढ़ते हैं, पसंद करते हैं और अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। आज एक ऐसा ही वीडियो हाथ लगा है। आपने बचपन में दादी मां की कहानियों में सुना होगा कि जिस डाली पर बैठे हों उसे नहीं काटना चाहिये, नहीं तो डाली से साथ खुद भी गिरोगे। हालांकि आज जो वीडियो हम शेयर करने जा रहे हैं, उसे देखकर उस पुरानी कहावत में थोड़ा सुधार भी करना पड़ेगा। पेड़ को इस कदर भी ना काटें कि डाली तो कट जाए लेकिन आप जिस हिस्से पर बैठें हों वो आपको ऐसा झूला दे कि जिंदगी में आप झूला झूलने के नाम से थर्रा जाएं। चलिये पहले ये वीडियो देखें- Ever seen anyone cut a really tall palm tree? Oh my god… pic.twitter.com/O0sde0ZCz0 — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) September 25, 2020 जैसा कि आपने देखा, एक शख्स चेइनसो लेकर नारियल के ऊंचे पेड़ पर चढ़ा। सुरक्षा के पर्याप्त उपाय उसने किये होंगे, क्योंकि इतना दूर इस […]