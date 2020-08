एक महिला ने उगाईं ऐसी रंगीन मिर्चियां कि तुरंत खाने को जी ललचाए!

सोशल मीडिया की डिजिटल दुनिया में कभी-कभी कुछ ऐसे फलों और सब्जियों की तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। जिसके बारे में जानकर अचरज होने लगता हैं। सोशल मीडिया पर दुनिया भर की गतिविधियों की जानकारियों का आदान-प्रदान होता है।इनमें कई चीजों, संस्कृति, रीति-रिवाजों, कृषि उपज से लेकर खेलों तक कई रोचक और रोमांचक जानकारी शामिल होती है। लोग अक्सर इसके बारे में रुचि के साथ बात करते हैं। वैसे अभी तक हम सभी ने लाल और हरी मिर्च ही देखी है। लेकिन एक महिला ने इनके साथ-साथ बैंगनी और नारंगी रंग की मिर्च भी उगे हैं। ऐसी ही कुछ रंगीन मिर्च वाली तस्वीरें कुछ समय पहले वायरल हुई थीं। Currently crying because I literally grew the most beautiful peppers ever pic.twitter.com/jtOMt5S8Cx — Miryam מִרְיָם 🌸 (@fIowerfemme) August 8, 2020 यह फोटो 8 अगस्त को फ्लावरफैम नाम के एक ट्विटर यूजर ने ट्विटर पर पोस्ट किया था। यह तस्वीर तब से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर वायरल हो रही है। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, “मैं रो रही हूं क्योंकि मैंने दुनिया की सबसे खूबसूरत मिर्च उगाई है।” यह मिर्ची […]