84 साल के बाद इस राज्य में दिखाई दिया लाल रंग का एक दुर्लभ सांप

उत्तराखंड में 84 साल के बाद एक दुर्लभ लाल सांप देखा गया है। उत्तराखंड के नैनीताल के एक घर में सांप की एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई गई है। इस दुर्लभ सांप को कोरल कुकरी कहा जाता है और सबसे खास बात यह है कि इसका रंग लाल होता है। यह दुर्लभ सांप नैनीताल के एक घर में छिपा हुआ था, जिसे वन विभाग की एक टीम ने पकड़ लिया। वन अधिकारियों के अनुसार इस दुर्लभ सांप को पहली बार 1936 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में देखा गया था। तब इसे वैज्ञानिक नाम एलिगोडन खेरिएन्सिस दिया गया था। इस सांप को कुकरी भी कहा जाता है क्योंकि यह गोरखी के कुकरी (चप्पू) के समान है। सांप के दांत पैडल ब्लेड की तरह गोलाकार होते हैं।

A rare Red Coral Kukri #snake (Oligodon kheriensis) has been rescued today by #Uttarakhand Forest department near Haldwani.

It was first sighted in Lakhimpur Kheri district of UP in 1936 from where it got it's zoological name.@VaibhavSinghIFS @Saket_Badola @rameshpandeyifs pic.twitter.com/1iLG8hIqhi

— Kundan Kumar, IFS (@kundan_ifs) August 7, 2020