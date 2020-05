लागोस में टेकऑफ कर रहे विमान के पंखे पर चढ़ा शख्स

लागोस (ईएमएस)। नाइजीरिया के लोगोस स्थित मुर्तला मुहम्मद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति उड़ान भर रहे एक विमान के पंख पर चढ़ गया। अजमान एयर ने अपने एक बयान में बताया कि हवाई अड्डे पर खड़ा एक विमान शुक्रवार को जब टेकऑफ के लिए क्लीयरेंस का इंतजार कर रहा था, तभी एक आदमी विमान के पंखे पर चढ़ता दिखाई दिया। इसके बाद हड़कंप मच गया।

MAN CAUSES CONFUSION AT LAGOS AIRPORT, CLIMBS ATOP A PLANE WAITING TO TAKE OFF

The man whose identity has not been established claimed he wants to travel to Ghana but found himself climbing atop a plane bound for PH

Many are wondering how he got clearance to access the airside pic.twitter.com/Amak8938r6

— RootsTv (@rootstvnigeria) July 19, 2019