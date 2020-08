एक समलैंगिक पिता अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को ही दिल दे बैठे!

ब्रिटेन में एक समलैंगिक पिता को अपनी ही बेटी के पूर्व प्रेमी से प्यार हो गया। पिता अपनी बेटी और उसके प्रेमी के साथ छुट्टियों पर गया था, जहां उसने अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को प्रपोज कर दिया। जानकारी के अनुसार 50 साल के बैरी डक्र्ट बार्लो ब्रिटेन के आधिकारिक तौर पर पंजीकृत समलैंगिक पिता हैं। मैनचेस्टर निवासी बैरी हाल ही में अपने 25 वर्षीय सहायक स्कॉट हचिंसन के साथ शादी के बंधन में बंधे। स्कॉट कुछ महीने पहले तक बैरी की 20 वर्षीय बेटी को डेट कर रहे थे। View this post on Instagram A post shared by Barrie Drewitt-Barlow (@donbarrie) on Aug 19, 2020 at 11:28am PDT बैरी ने पिछले हफ्ते अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में खुलासा किया कि वह अब स्कॉट के साथ रिश्ते में हैं।बैरी ने अपनी बेटी और उसके पूर्व प्रेमी के साथ छुट्टियों पर जाते समय इस प्रस्ताव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। यह वीडियो क्रोएशिया का है। जहां एक मोटर नौका के पास एक द्वीप बनाया गया था। बैरी ने स्कॉट को प्रपोज करने से पहले नौका को मोमबत्तियों और […]