वीरान टापू पर 33 दिनों तक फंसे रहे 3 लोग, ये खाकर किया गुजारा

क्यूबा और फ्लोरिडा कीज के बीच निर्जन टापू एंगुइला में दो लोग और एक महिला बीते 33 दिनों से फंसे हुए थे। इन्हें इस इस टापू पर खाने के लिए नारियल के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। जानकारी के अनुसार, इन लोगों को यूएस कोस्ट गार्ड ने 9 फरवरी को सुरक्षित तरीके से इस द्वीप से बाहर निकाल लिया गया है। ये लोग पिछले एक महीने से भी अधिक समय से एंग्युएला के नाम की जगह पर फंसे हुए थे। #BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021 दरअसल सोमवार को हो रहे नियमित हेलीकॉप्टर गश्त के दौरान चालक दल ने इन्हें बचाव और मदद के लिए झंडे लहराते हुए देख चालक दल ने तुरंत पानी और भोजन नीचे फेंका। हालांकि तकनीकी और मौसमी कारणों के कारण उस दिन गश्त दल वापस लौटा आया और अगले दिन बचाव दल […]