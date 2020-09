21वीं सदी का कछुआ; सैर के लिये इसे भी कार चाहिये!

कछुआ और खरगोश के बीच दौड़ की कहानी याद है? वह कहानी जो हम सभी ने अपने बचपन के दौरान सुनी और यह मानना शुरू कर दिया कि कछुए वास्तव में बहुत धीमे चलते थे। हालाँकि हमारे पास आपके लिए एक कछुआ वीडियो है, यह क्लिप जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कछुओं को तेज बनाने के लिए तकनीक का सहारा लेते हुए देखा जा सकता है।

हम जिस क्लिप के बारे में बात कर रहे हैं, वह ट्विटर अकाउंट अर्थ की ब्यूटी द्वारा सरल कैप्शन के साथ साझा किया गया था। वीडियो के साथ लिखा “महत्वपूर्ण रूप से बेहतर गति।”

प्रफुल्लित करने वाली 13-सेकंड क्लिप एक कछुए के साथ शुरू होती है जो बड़ी तेजी के साथ कैमरे की ओर आ रहा है। एक बार जब यह करीब आता है और चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, तो आप देख सकते हैं कि कछुए को एक छोटी खिलौना कार पर बैठाया गया है और इसीलिए यह इतनी तेजी से आगे बढ़ने में सफल रहा है।

आज ही सोशल मीडिया पर अपलोड हुए इस वीडियो को अब तक 22.4 हज़ार बार देखा जा चुका है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। इतना ही नही, इस वीडियो को हैरान और आश्चर्यचकित सोशल मीडिया के लोग खुद को कमेंट करने से रोक नही पा रहे है।

I shot this 2 days ago at Alshkhara in Oman pic.twitter.com/K8pxA1fj7N

— عزان بن محمد اليعربي (@00strangers00) September 17, 2020