Tiktok पर प्रतिबंध इससे बेरोजगार होने वालों के लिये नोटबंदी जैसा! इस सांसद ने उठाये सवाल

चीनी मोबाइल एप Tiktok पर प्रतिबंध के बाद जहां बहुतया लोग सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो इस निर्णय पर सवाल उठा रहा है।

पश्चिम बंगाल से तृणमुल कांग्रेस की सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां ने Tiktok पर प्रतिबंध को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है, इसलिये मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चुंकि Tiktok एक मनोरंजन एप है और कई लोगों के इससे जुड़े होने से उन्हें रोजगार भी उपलब्ध हो रहा था। इससे प्रभावित लोगों के लिये यह नोटबंदी जैसा झटका होगा। अब इस प्रतिबंध के बाद ऐसे लोगों का क्या होगा? उन्होंने सरकार से सवाल किया कि एक मनोरंजन एप पर बैन लगाने के बाद सरकार की चीन के खिलाफ रणनीतिक योजना क्या है?

सांसद नुसरत जहां के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनके इस रूख की आलोचना भी हो रही है। वहीं कुछेक लोग उनके तर्क का समर्थन भी कर रहे हैं।

वैसे बता दें कि सांसद नुसरत जहां पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इस्कोन द्वारा आयोजित उल्टा रथ यात्रा उत्सव में शामिल होने पहुंची थी।

West Bengal: Trinamool Congress MP Nusrat Jahan takes part in Ulta Rath Yatra celebration by ISKCON in Kolkata today. pic.twitter.com/mYGXp5thQI

— ANI (@ANI) July 1, 2020