देखिये परिवार के साथ आइसोलेशन में कंगना ने कैसे मनाया अपना 33वां जन्मदिन

मुंबई (ईएमएस)। बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत ने सोमवार को अपना बर्थडे मनाया। कोरोना वायरस के चलते फिल्म इंडस्ट्री में कामकाज पूरी तरह से बंद है, ऐसे में कंगना फिलहाल अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रही हैं। यहीं उन्होंने अपने करीबियों के साथ बर्थडे मनाया। कंगना ने हिमाचल के मनाली में अपने बहुत ही करीबी परिवार वालों के साथ दिखीं। उनकी बहन और उनकी मैनेजर रंगोली चंदेल ने सोशल साइट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में कंगना की बहन रंगोली ने संकेत दिया है कि आप बताइए कि लिमिटेड साधन होने के बाद भी केक किसने बेक किया होगा? रंगोली ने कहा कि हम लोग एक साथ पूरी तरह से आइसोलेट हैं। इसलिए हम एक साथ ही हैं।

Guess who baked that cake with limited ingredients?

Truly yours …🤓

P.S we all are staying inside the same house so technically we are all in it ( isolation) together 🥰 pic.twitter.com/kg9llmpHkX

