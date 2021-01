मोनोकिनी पोस्ट में बेहद हॉट दिखीं सलमा हायेक

मुंबई, 25 जनवरी (आईएएनएस)| सलमा हायेक के लिए 54 साल की उम्र महज सिर्फ एक संख्या है। हॉलीवुड स्टार ने इंस्टाग्राम पर एक नया पोस्ट साझा किया है, जिसमें वह लाल रंग के मोनोकिनी में नजर आ रही हैं। तस्वीर में सलमा एक ओवर-वाटर झूला में आराम करती और स्विमिंग सूट में अपने कव्र्स को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। तस्वीर के कैप्शन में सलमा ने लिखा, ‘संडे वाइब्स।’ View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) सलमा अगली बार मारवेल स्टुडियो की ‘द एटरनल्स’ में दिखाई देंगी, जिसमें एंजेलिना जोली, मैडेन, किट हैरिंगटन, कुमैल ननजियानी, लॉरेन रिडालॉफ, ब्रायन टायर हेनरी, बैरी केओघन और डॉन ली भी हैं।