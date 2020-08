शादी का चल रहा था फोटो शूट और तभी हुआ बैरूत का वो महाविस्फोट, देखें वीडियो

कैमरामैन के कैमरे में विस्फोट का भयावह मंजर रिकॉर्ड होता गया क्या हो जब आप अपनी शादी में व्यस्त हों और आकाश से अंगारे बरसने लगे? दुल्हन के ऊपर फूल बरसने के बजाय, बारूद गिरे? कुछ ऐसा ही हुआ जब डॉ. इजराला सेबलानी अपनी शादी के शूट में व्यस्त थी। डॉ. इजराला सेबलानी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन कि यादों को कैमरे में कैद कर रही थीं। तभी अचानक से विस्फोट के कारण सभी स्तब्ध हो गए। दूल्हा और दुल्हन तुरंत ही एक सुरक्षित स्थान पर ले जाए गए। हालांकि तब तक कैमरामैन के कैमरे में विस्फोट का भयावह मंजर रिकॉर्ड होता गया। A Lebanese bride posed for photographs moments before a massive warehouse explosion sent a devastating blast wave across Beirut pic.twitter.com/dFTxR9gO8J — Reuters (@Reuters) August 5, 2020 मीडिया से बातचीत करते हुए डॉ. इजराला सेबलानी बताती हं कि, उन्हें बिलकुल समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है? वो सोच रही थी कि शायद यह उनका आखिरी दिन होगा। आज वह मर जाएंगी, पर भगवान की कृपा से वह अभी भी जीवित हैं। डॉ. इजराला सेबलानी […]