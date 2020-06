पारले-जी : टुटा 82 साल के बिक्री का रिकॉर्ड, लोगों ने बताया पारले-जी को इमोशन

जहाँ एक तरफ लॉकडाउन से सभी को तकलीफ और परेशानी ही झेलनी पड़ी वही एक कंपनी है जिसके लिए ये लॉकडाउन फायदेमंद रहा। वो कंपनी है भारत के हर वर्ग के परिवार में एक खास जगह बना चुकी बिस्किट कंपनी पारले-जी! इस लॉकडाउन में पारले-जी के बिक्री के सारे रिकार्ड्स टूट गए। बहुत सारे लोगों ने इस बिस्किट को लॉकडाउन के वक्त स्टोर करके रख लिया था जिससे जरूरत पड़ने पर खा सकें, वहीं प्रवासी मजदरों के लिए तो ये इकलौता खाना बन गया था। वहीं बहुत सारे लोगों ने सैकड़ों पैकेट पारले-जी बिस्किट खरीदकर जरूरतमंद लोगों को दान दिया। पारले जी ने बताया कि मार्च, अप्रैल और मई का महीना पारले-जी कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहा। कंपनी की 80 से 90 फीसदी की सेल हुई है और शेयर मार्केट में भी कंपनी का शेयर 5 फीसदी बढ़ गया है।

जानकारी के अनुसार पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित पार्ले-जी या पार्ले ग्लूकोज बिस्कुट भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय बिस्कुटों में से एक है। 1929 में भारत जब ब्रिटिश शासन के अधीन था, पार्ले प्रोडक्ट्स नामक एक छोटी कंपनी अस्तित्व में आई। पहले टॉफियाँ और चॉकलेट बनाने वाले इस कंपनी ने जल्द ही बिस्किट का उत्पादन शुरू कर दिया। पारले-जी 1938 से ही लोगों के बीच एक फेवरेट ब्रांड रहा है। लॉकडाउन के बीच इसने अब तक के इतिहास में सबसे अधिक बिस्कुट बेचने का रेकॉर्ड बनाया है। हालांकि, पारले कंपनी ने सेल्स नंबर तो नहीं बताए, लेकिन ये जरूर कहा कि मार्च, अप्रैल और मई पिछले 8 दशकों में उसके सबसे अच्छे महीने रहे हैं।

लोगों ने कुछ इस तरह दिया प्रतिक्रिया

Everywhere I go, I see you 😋😍#parleg pic.twitter.com/tjlLgnZAKJ

— vandana yadav (@vandana0196) June 9, 2020