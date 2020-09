बेजुबान हंस को थोड़े ही पता है आप बचाने आये हैं!

वन्यजीव की सहायता के लिए कार्य करने वाली एक संस्था द्वारा सितंबर 2014 में अपने YouTube चैनल पर पोस्ट किया हुआ एक वीडियो अब 6 साल बाद वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति को एक नन्हे हंस को बचाते हुए देखा गया है। जानकारी के अनुसार ये शख्स साइमन कोवेल है, जो वाइल्डलाइफ एड फाउंडेशन के संस्थापक है।

यूट्यूब पर वीडियो साझा करते हुए चैनल ने लिखा कि हंस सुरक्षात्मक माता-पिता हैं। यही कारण है कि जब साइमन ने साइबरनेट (बच्चे हंस) को बचाने की कोशिश की, तो कोब (पिता हंस) ने उस पर हमला किया। यह घटना टेम्स नदी के पास हुई।

अब 2020 में यह छह साल पुराना वीडियो ट्विटर की बदौलत वायरल हो रहा है। दरअसल जनसंपर्क कार्यकारी डैनी डेरेनी ने इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट से साझा किया और साथ में इसे कैप्शन दिया, “एक आदमी हंस के बच्चे को बचाता है जबकि माँ तो माँ है।”

