देखें कैसे हिम्मत के साथ झपट्टामार युवक से भिड़ गई 15 वर्षीय किशोरी (वीडियो)

जलंधर की घटना, सीसीटीवी फूटेज हुआ वायरल, एक अपराधी गिरफ्तार

पंजाब के जलंधर से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। एजेंसी के अनुसार घटना 30 अगस्त की है। एक 15 वर्षीय लड़की कुसुम से बाइक पर सवार दो युवकों ने फोन छीन लिया। कुसुम ने बड़ी हिम्मत के साथ इन दोनों झपट्टामारों का सामना किया।

ये पूरी घटना वहां आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। ये फूटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। फूटेज में साफ देखा जा सकता है कि कुसुम से जैसे ही बाइक पर पीछे की सीट पर बैठे युवक ने फोन छीना, कुसुम ने उसका विरोध किया। बाइक सवार जब भागने लगे, तो कुसम ने उनका पीछा किया और बाइक पर पीछे बैठे युवक का शर्ट खींचकर उसे बाइक से उतार लिया।

15yr old girl from Jalandhar single-handedly fights two mobile snatchers on a bike.

First thing that comes to mind is the failed law & order situation in #Punjab.

Having said that, this incident highlights the importance of teaching self defence to girls so that no one messes!! pic.twitter.com/ZhjiqNQMeB

— Priti Gandhi – प्रीति गांधी (@MrsGandhi) September 1, 2020