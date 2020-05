‘मिसेज सीरियल किलर’ बनेंगी जैकलीन फर्नांडीज

डिजिटल मीडियम में कदम रखने जा रही हैं जैकलीन

स्ट्रीमिंग सर्विस ने यह घोषणा की

मुंबई (ईएमएस)। नेटफ्लिक्स की आगामी थ्रिलर ‘मिसेज सीरियल किलर’ के साथ अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज डिजिटल मीडियम में कदम रखने जा रही हैं। स्ट्रीमिंग सर्विस ने यह घोषणा की।

जैकलीन ने भी ट्वीटर के जरिए अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए लिखा, ‘‘यह घोषणा करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरा नेटफ्लिक्स ओरिजनल ‘मिसेज सीरियल किलर’ जल्द आने वाला है। यह काफी मजेदार होने वाला है।’’ ‘मिसेज सीरियल किलर’ के साल के अंत में रिलीज होने की संभावना है।

Super stoked to announce my new @NetflixIndia Original film, Mrs. Serial Killer is coming soon. This is going to be fun 🔪🔪 @TheFarahKhan @Shirishkunder @shrishtiarya https://t.co/DvPiYbcgc9

— Jacqueline Fernandez (@Asli_Jacqueline) April 24, 2019