इस बार ‘ओडिशा के मोदी’ भी पहुंचे हैं संसद में!

भारत जैसे विशाल देश में प्रतिभाओं की कतई कमी नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये प्रतिभाएं जनता के समक्ष उभर कर सामने नहीं आ पाती। देश में सैंकडों ऐसे लोग हैं जो अपने स्तर पर देश के किसी कोने में निस्वार्थ भाव से समाजोपयोगी काम करते जाते हैं, और उन्हें प्रचार या नाम की कोई फिक्र नहीं होती। ओडिसा में भी एक ऐसे ही सज्जन है जिनका नाम है प्रताप सारंगी और उन्हें लोग ‘ओडिशा के मोदी’ के नाम से पहचानते हैं।

This is his house and this is the way he live… pic.twitter.com/tKxbtWqjdL

— Sulagna Dash🇮🇳 #JaiShriRam (@SulagnaDash6) May 24, 2019