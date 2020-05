धारा 370 खत्म होने का सपना पूरा हुआ और चल बसीं सुषमा!

370 का जश्न फीका पड़ गया

नई दिल्ली (ईएमएस)। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार रात को निधन हो गया। बताया जा रहा है उनके सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। वे पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रही थीं। वह 67 साल की थीं। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ख़राब थी। इसी वजह से उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था। उनके निधन से देशभर में शोक की लहर है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज बुधवार को उनका अंतिम संस्कार संपन्न होगा।

