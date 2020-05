ट्रिपल तलाक़ बिल राज्यसभा में पास होने पर PM मोदी ने कहा कुछ ऐसा

संसद ने ट्रिपल तलाक़ बिल के साथ इतिहास बना लिया है।लोकसभा के बाद ट्रिपल तलाक़ बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है।

इस ऐतिहासिक मौके पर PM मोदी जी ने ट्विटर द्वारा देशभर को बधाई दी।पीएम मोदी (PM Modi) ने ट्वीट कर सभी सांसदों का आभार जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘पूरे देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है. आज करोड़ों मुस्लिम माताओं-बहनों की जीत हुई है और उन्हें सम्मान से जीने का हक मिला है। सदियों से तीन तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को आज न्याय मिला है। इस ऐतिहासिक मौके पर मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं।

I thank all parties and MPs who have supported the passage of The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019 in both Houses of Parliament. They have risen to the occasion and this step of theirs will forever be remembered in India’s history.

This is an occasion to salute the remarkable courage of those Muslim women who have suffered great wrongs just due to the practice of Triple Talaq.

The abolition of Triple Talaq will contribute to women empowerment and give women the dignity they deserve in our society.

— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2019