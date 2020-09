कुत्तों की देखभाल की नौकरी के लिये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बीटेक की डिग्री मांग ली!

फिर हुआ गलती का एहसास, देना पड़ा स्पष्टीकरण

कभी-कभी एक गलत सूचना कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर सकती है कि उसके बाद माफ़ी मांगने और स्पष्टीकरण देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसा ही कुछ हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ, दरअसल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में डॉग हैंडलर के पद के लिए नौकरी के विज्ञापन में गलत सूचना के बाद वो विज्ञापन सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली को सोशल मीडिया पर आ रही प्रतिक्रिया को देखते हुए स्पष्टीकरण देना पड़ा।

आपको बता दें कि 26 अगस्त को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली कैंपस में कुत्तों को संभालने के लिए डॉग हैंडलर की भर्ती की घोषणा की गई जिसमे योग्यता के रूप में बी टेक, बी.कॉम और बीए डिग्री मांगी गई थी। जिसके कारण सोशल मीडिया पर इस भर्ती के विज्ञापन की फजीहत हुई। हालांकि 6 सितंबर को शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी एक बयान में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने डॉग हैंडलर के विज्ञापन के लिए स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि विज्ञापन में दिए गए न्यूनतम योग्यता अनजाने में किसी अन्य नौकरी विज्ञापन से कॉपी की गई थी। इस विज्ञापन में अपेक्षित योग्यता बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस थी। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई।

Dog handler is paid 45k and bank clerks r paid 20k what an irony.

Life of dogs seems good this days@bankers_we @rti_we pic.twitter.com/R72pvIYVH6

— LONE BANKER☹️☹️ (@TAnnhilator) September 6, 2020