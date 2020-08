आवास योजना के फ्लैट लेकर किराए पर देने वाले ये पढ़ लें

गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आवास प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अलग-अलग आवास योजनाओं के तहत मकान आवंटित किए जाते हैं, लेकिन फ्लैट धारकों द्वारा मकान रहने के बदले उन्हें किराए पर देने के कई मामले सामने आए हैं। अब ऐसे मामलों में सूरत नगर निगम ने अब फ्लैट धारकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यदि जांच के दौरान फ्लैट को किराए पर दिया हुआ पाया जाता है, तो आवास के आवंटन को रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત ફ્લેટમાં ન રહી ભાડા પર આપેલ મકાનોના અને બંધ જણાયેલ મકાનોના માલિકો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી. #ShuKhabarSurat Posted by My Surat on Tuesday, January 28, 2020 जानकारी के अनुसार सूरत नगर निगम को जानकारी मिली थी कि सूरत नगर निगम के कतारगाम ज़ोन क्षेत्र में टीपी स्कीम नंबर 35 फ़ॉ. प्लॉट नंबर 121, दाभोली रोड, गुलाबवाड़ी में मुख्यमंत्री गृह योजना के तहत निर्मित सुमन श्रेष्ठ भवन-सी में फ्लैट किराए पर दिए गए थे।जांच के दौरान पता चला कि वहां18 फ्लैट किराए पर दिए गए जबकि 35 फ्लैट खाली पाए गए। जोनल […]