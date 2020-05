लॉकडाउन में सूरत से उड़िसा जा रही तीन बसों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद रास्ता बदला गया

सूरत में कामकाज के सिलसिले से स्थायी हुए प्रवासी श्रमिकों को लॉकडाउन के कारण अपने वतन उड़िसा ले जा रही तीन बसों के पिछले 24 घंटों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद वहां के परिवहन और व्यापार मंत्री पद्मनाभा बेहरा ने आदेश दिया है कि अब आने वाले दिनों में जो बसें सूरत से आयेंगी उनका मार्ग बदला जाए।

मंत्रीजी ने कहा कि सूरत से आने वाले प्रवासियों ने बसों की व्यवस्था स्वयं या स्थानीय प्रशासन ने की है और चुंकि उन बसों के ड्राईवरों को लंबी दूरी की यात्रा और घाट वाली सड़कों पर वाहन चलाने का अनुभव कम होगा, इसीलिये ये तीन हादसे हुए हैं। आने वाले दिनों में ऐसी दुर्घटनाएं न हों इसके लिये गंजाम-कंधमहाल सीमा पर कलिंगा घाट से बसों को ले जाने के बजाय अब नयागढ़-दासापल्ला-भंजानगर मार्ग से बसों को ले जाया जायेगा। ये मार्ग समतल है और इस पर बसों को दौड़ाना आसान होगा।

दो यात्रियों की मरने की खबर

प्रवासी श्रमिकों की बसों की इन दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई और कुछेक को चोट आने की खबर है।

पहली घटना

मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम सूरत के पांडसरा क्षेत्र से ओडिशावासियों को लेकर महाराष्ट्र के रास्ते गंजाम जिला के लिए निकली लग्ज़री बस का महाराष्ट्र के नागपुर-अमरावती हाईवे पर गंभीर अकस्मात् हुआ। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के कारण लग्ज़री बस पलट गई और इसमें सवार सभी यात्रियों को गंभीर चोट आयी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहाँ पर पहुँच गए। घायल सभी लोगों को निकाल कर नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया है।

दूसरी घटना

शनिवार की रात को भी इसी तरह सूरत से ओडिशा की ओर जा रही लग्ज़री बस का ओडिशा के गंजाम ज़िले के क़रीब एक्सीडेंट हो जाने से 2 जनों की मौत हो गई।बताया जा रहा है कि इस बस में ७० लोग सवार थे। बस की स्पीड तेज होने के कारण एक्सीडेंट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना के बारे में ओड़िशा के परिवहन मंत्री में जाँच के आदेश दिए है।उल्लेखनीय है कि शनिवार को शाम 4 बजे ओड़िशा के लिए पहली ट्रेन रवाना हुई थी इसके बाद क्रमश: ओडिशा के लिए ट्रेन में भेजी जाएंगी। सूरत में छह लाख ओड़िशा के लोग है इनमें जादातर लूम्स कारख़ाने के श्रमिक हैं।

