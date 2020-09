सूरत : अनलॉक ने कराया कई प्रवासी श्रमिकों को जीवन का पहला हवाई सफर

सूरत में कोरोना संक्रमण के दैनिक रूप से औसत 200 के करीब मामले प्रकाश में आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से अठवा जोन संक्रमण की सूची में टॉप पर चल रहा है। अठवा जोन वो है जहां शहर का संभ्रांत वर्ग रहता है या कह लीजिये जहां सूरत का अधिकांश पॉश इलाका स्थित है।

खैर, बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सूरत में उद्योग-धंधे धीमे-धीमे गति पकड़ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की टेक्सटाइल मंडियों की तुलना में सूरत में प्रवासी श्रमिकों की किल्लत अभी भी बनी हुई है। लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक सूरत से पलायन कर गये थे। श्रमिकों को यहां अपने मालिकों द्वारा पर्याप्त सुविधाएं नहीं दिये जाने की भी खूब शिकायतें हुई थीं। लेकिन अब जब अनलॉक हो चुका है और मालिकों को स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ी है, उनका श्रमिकों के प्रति रवैया भी बदला है।

बता दें कि सूरत में बसों और ट्रेनों के अलावा अब विमान मार्ग से भी श्रमिकों का आना जारी है। ट्रेनों में टिकट की सुलभता न होने से मालिक अपने लेबर को हवाई जहाज का टिकट भेज रहे हैं। कई श्रमिक जो हवाई जहाज से सूरत लौटे हैं, ने मीडिया से कहा भी है कि वे हवाई जहाज से सफर करके बहुत खुश हैं। कई पहली बार विमान में बैठे। सतीश सोनी नामक श्रमिक ने बताया कि उनके नियोक्ता ने उनके लिये टिकट बुक किया था।

