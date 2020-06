सूरत : रविवार के भूकंप के झटके महसूस हुए थे, गनीमत है 5 सेकंड ही आये

रविवार की रात सूरत में दक्षिण गुजरात में 5 सेकंड के लिए हल्का भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता हर घड़ी बढ़ रहे थी। भूकंप की तीव्रता 5.8 तक पहुंची थीं। भगवान का शुक्र है कि भूकंप ज्यादा देर तक नहीं रहा। पूरे राज्य में भूकंप का झटका कुछ देर तक ही रहा।

बताया जा रहा है कि भूकंप का एपीसेंटर भुज से 122 किलोमीटर दूरी पर दर्ज किया गया है। भूकंप का झटका 8 बजकर 13 मीनिट पर जमीन के अंदर शुरू हुआ। एसवीएनआईटी के अध्यापक अतुल देसाई ने बताया कि सूरत शहर भूकंप जोन 3 में आता है भूकंप की तीव्रता घट- बढ़ रही थी। रिक्टर स्केल पर पहले यह तीव्रता 5. 2 दर्ज की गई। इसके बाद 5. 5 और अंतिम समय में 5 पॉइंट दर्ज की गई। यह तो अच्छा है कि कुछ देर ही रहा। यदि थोड़ी देर और भूकंप का झटका लगता तो शहर को नुकसान हो सकता था।

CCTV Footage from Bhachau shows the intensity of #Earthquake felt in Kutch#earthquake #kutch #Gujarat#gujaratearthquake #vadodara #ahmedabad #surat #rajkot pic.twitter.com/dvXxfKrBty

— vadodara sanskari nagari (@Aapnu_vadodara) June 14, 2020