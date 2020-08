सूरत : मालिकों द्वारा त्याग दिए गए ऊंटों की बाकी जिंदगी अब बनासकांठा के पशुगृह में कटेगी

डुमस के समुद्री तटों पर सैलानियों को सैर कराते थे ये ऊंट

अपने मालिकों द्वारा छोड़ जाने के बाद अगस्त के पहले सप्ताह में बचाए गए तीन ऊंटों को अपने संरक्षण से दूसरी जगह भेजना नेचर क्लब सूरत (एनसीएस) के स्वयंसेवकों के लिए एक भावनात्मक क्षण था। इन ऊंटों को बनासकांठा के डीसा तालुका में पंजरापोल (पशुगृह) में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब वही परित्यक्त जानवरों के अंतिम समय का विश्राम स्थल होगा।

Today was an emotional day. We bid good byes to not 2 but 3 of our family members, Dhimesh, Ramesh, Wigglesh.

They left to go to Deesa Panjrapole, their forever home 🏠 ❤️

WE CHANTED NAVKAR TO THEM FOR A HAPPY AND SAFE JOURNEY AHEAD ☀️ pic.twitter.com/UOJP6bInvO

— Nature Club Surat (Ncseerc) (@ncseerc) August 26, 2020