सूरत : ऊंट को रखड़ता छोड़ मालिक भाग गये!

डुमस रोड और वाय जंक्शन पर ऊंटों को घूमता हुआ देखा गया लॉकडाउन का गंभीर प्रभाव अब गुंगे पशुओं पर भी पड़ रहा है। राजस्थान से रोजगारी के लिए आए लोग अपने पशुओं को यूं ही खुले छोडक़र गांव चले गए हैं जिससे पशुप्रेमियों में आक्रोश दिखा। पिछले कुछ समय से वेसु विस्तार में ऊंट इधर से उधर रोड पर ही भटक रहा था जिसकी योग्य व्यवस्था करने के लिए भी सोशल मीडिया में मांग हो रही है Pls Help Camel Is Surat After 4 To 5 Day No Help Anyone I’m Contact Rescue Team But No Problem Solve .@vijayrupanibjp @abpasmitatv @tv9gujarati @CMOGuj@CP_SuratCity @swachhsurat @PS_HFWD_GUJ @sanghaviharsh .#HelpCamelinSurat #PMModi #RIPTiktok #pubgban #Modi #PMModiSpeech pic.twitter.com/0nn5YJ8s2E — Shah Nawaz Khan (SHANU) (@I_AmSnk) June 30, 2020 अडाजण स्थित गार्डन ग्रुप के हर्ष महेता ने जानकारी देते हुए कहा कि ऐसा दिखा है कि पिछले एक महीने से भी अधिक समय से वेसु विस्तार में दो से तीन ऊंट खुलेआम घूम रहे थे। न्यु सिटीलाइट रोड, उधना-मगदल्ला रोड तथा डुमस रोड पर और वाय जंक्शन पर ऊंटों को घूमता हुआ देखा गया है। […]