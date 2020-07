सूरत : सुनीता यादव को मिला स्वरा भास्कर का भी सपोर्ट

मामले की जांच एसीपी सीके पटेल से लेकर अब जे के पंड्या के हवाले

लोकरक्षक सुनीता यादव का कुमार कानाणी के पुत्र के साथ शाब्दिक घर्षण का ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। ऐसे में बॉलिवुड स्टार स्वरा भास्कर सुनीता यादव के सपोर्ट में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने सुनीता यादव के कार्य की तारीफ की है। सुनीता यादव को सपोर्ट करते हुए उन्होंने ट्विट किया कि उन्हें उनके कार्य के लिए पदोन्नति देना चाहिए। इसके विपरीत उन्होंने तनाव में आकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्या हमारे देश में एक सरकारी नौकरी करनेवाले की जो अपनी ड्युटी निभाते हैं, उन्हें यही सम्मान दिया जाता है? इस प्रकार उन्होंने गुजरात पुलिस पर सवाल भी उठाया है। उन्होंने कहा कि इस युवती को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया है जो अपनी ड्युटी निभा रही थी। इस युवती ने खाकी का सम्मान बढ़ाया है।

This woman has been forced to resign for doing her job???!?????? Come on @GujaratPolice !!!!!!!!! @IPS_Association pls defend this brave and upright constable. She does the khaake she wears proud! #SunitaYadav https://t.co/tlIrqCAJJ8

— Swara Bhasker (@ReallySwara) July 12, 2020