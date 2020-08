सूरत : सडक़ में गढ्ढे या गढ्ढों में सडक़, त्रस्त लोगों ने हाइवे जाम कर दिया

रविवार को चोर्यासी टोल पर वाहन खड़े कर दिये, पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया कामरेज तहसील के चौर्यासी गांव की सीमा में नेशनल हाईवे नंबर 48 पर स्थित टोल नाका पर सूरत के 25-30 लोगों ने रविवार को हाईवे पर गड्ढों के सिलसिले में शिकायत दर्ज कराते हुए टोल टैक्स की लाइन में 4 गाडिय़ां खड़ी करके ट्रैफिक जाम कर दिया। इस दौरान हाईवे पर 10 से 12 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग जाने के कारण लोगों को परेशान होना पड़ा। इस दौरान कामरेज पीआई और पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और 12 लोगों को गिरफ्तार करके ट्रैफिक खुलवाया। National Highway No48.Karjan,Surat to Vapi there are so many pits on the road. @KarunesRanparia Give request to IRB and NHAI in written but no any action taken. @nitin_gadkari Ji please order for repairing. Public waste lots of time and Money in traffic. @CMOGuj @vijayrupanibjp pic.twitter.com/r4PX5XOzu4 — Nilesh Sojitra (@NileshSojitra2) August 25, 2020 रिपोर्ट के अनुसार चौर्यासी गांव की सीमा में नेशनल हाईवे नंबर 48 आईआरबी के टोल नाका पर सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर चनाभाई हाजाभाई भाराई ने शिकायत दर्ज […]