सूरत : रात्रि कर्फ्यू में घूम रहे लोगों पर पुलिस के डंडेवाली!

कोरोना संक्रमण नहीं फैले इसलिए प्रशासन की ओर से रात के दौरान कर्फ्यू लगा दिया है लेकिन इसके बावजूद कई लोग रातों को भी सड़क पर घूमते नजर आते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कड़क कार्यवाही शुरू की है। खास करके शहर के लिंबायत क्षेत्र में कर्फ्यू के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। जिसे देखकर प्रशासन ने अब इसका पालन नहीं करने वालों को पाठ सिखाना शुरू कर दिया है।

शनिवार की देर रात को पुलिस ने कई लोगों को डंडे से पीटकर पाठ पढ़ाया। दिवाली के बाद से राज्य के कई शहरों में रात को 9:00 बजे बाद से कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिसे लेकर लोग खुद भी सतर्क है शहर में ज्यादातर लोगो की ओर से इस कर्फ्यू को माना जा रहा है। इसके बावजूद कई लोग हैं जो कि अपनी मनमानी ढंग से घूम रहे हैं और नियमों का धुआं उड़ा रहे हैं। कई लोग बाइक पर घूमने निकल पड़ते हैं तो कई लोग अपने दोस्तों के साथ लटार मारने निकल पड़ते हैं।

Police beat people of #Surat for violating night curfew, video goes viral #Gujarat

