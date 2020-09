सूरत पुलिस का संदेश; क्रिकेट खेलो पर मास्क पहन कर, 100 लोग दंडित

कोरोना वायरस के कारण बच्चों को दिल खोलकर खेलने का भी मौका नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसे बच्चों से भी पुलिस दंड वसूल रही है। सूरत में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसों की संख्या में दिनोंदिन वृद्घि हो रही है। ऐसे में कोरोना की महामारी के बीच सरकार द्वारा लोगों को सामाजिक अंतर और मास्क के नियमों का पालन करने की अपील की गई है। जो भी इस नियम का पालन नहीं करते उनसे दंड की वसूली की जाती है। कोरोना संक्रमण अधिक न फैले इसके लिए प्रशासन द्वारा भीड़ नहीं करने की चेतावनी दी गई है। ऐसा देखा जा रहा है कि आए दिन सूरत में सार्वजनिक जगहों पर लोगों का समूह दिखता है। सूरत के एक पार्टी प्लॉट में क्रिकेट खेल रहे 100 से अधिक युवकों को पुलिस ने गार्डन में डिटेन करके सभी लोगों के पास से दंड की वसूली की थी। This is more challenging than IPL. It’s incredible how they still manages to find their ball, players ✊ #Surat #IPL pic.twitter.com/3NiKBm6nQd — Rohan (@tangledgujju) September 27, 2020 रिपोर्ट के अनुसार सूरत के […]