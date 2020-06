सूरत अग्निकांड : सबक ले कर फायर सेफ्टी के ये साधन जुटाये जाने चाहिये

महापालिका फायर ब्रिगेड को आधुनिक साधनों से सुसज्ज करें, बहुमंजिला इमारतें और टेक्सटाईल मार्केटों में भी इन्हें स्थापित करना अनिवार्य किया जाए

सूरत के सरथाना चूंगी नाके के पास तक्षशिला आर्केड में लगी भीषण आग और उसमें मारे गये २३ मासूम बच्चों की ह्दय विदारक घटना के बाद समाज में कई प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। शहर में शैक्षणिक संस्था में घटित यह कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले वेसू के एक टयूशन क्लास में भी आग की वारदात हुई थी और उस वक्त भी देखा गया था कि दमकल विभाग के पास लोगों की जान बचाने के लिये उपयोग में लाये जा सकें ऐसे आधुनिक साधनों का अभाव था। शुक्रवार की घटना के वक्त भी दमकल दस्ते मौका-ए-वारदात पर कुछ देरी से पहुंचे और जब पहुंचे तो उनके पास बचाव कार्य के लिये अनिवार्य साधन नहीं थे।

शुक्रवार की घटना के वक्त एक ओर जहां दमकल दस्ते आगे बुझाने का प्रयास कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर उनके सामने इमारत की चौथी मंजिल पर फंसे विद्यार्थियों को सुरक्षित निकालने की चुनौती थी। लेकिन चौथी मंजिल पर पहुंच सकें ऐसी फायर-लेडर उनके पास थी ही नहीं। जब ऊपरी मं‌जिल पर फंसे बच्चों को लगा कि उनके पास बचने का अन्य कोई विकल्प नहीं है, तब उन्होंने चौथी मंजिल की खिड़की से छलांग लगानी शुरू कर दी। छलांग लगाने वाले कुल १६ लोगों में शनिवार रात तक ६ लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

I know very well its a not right time to criticize or give any advice to any officials / department. But i am only trying to give a suggestion to avoid any accident like #SuratFireTragedy

Please look this technology to avoid such fire accident

Jai Hind….. Jai Bharat….. 🇮🇳 pic.twitter.com/JIuguu8VQ7

— Divyang Vyas (@DivyangVyas5) May 25, 2019