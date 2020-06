सूरत : महिला बैंककर्मी पर हमला करने वाले पुलिसकर्मी घनश्याम का पक्ष ये रहा

सूरत के पुणा गांव स्थित कैनरा बैंक में पिछली 22 जून को दोपहर के समय पुलिसकर्मी घनश्याम आहिर ने महिला बैंककर्मी पर हमला किया। इस घटना का सीसीटीवी फूटेज देश भर में वायरल होने के बाद मामले पर उच्च स्तर से कड़ी प्रतिक्रियाएं आईं। पुलिसकर्मी को निलंबित करके उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है।

हालांकि इस मामले के आरोपी पुलिसकर्मी घनश्याम आहिर ने घटना के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक वीडियो जारी किया है। यह रहा सोशल मीडिया पर चल रहा पुलिसकर्मी का वी‌डियो –

This guy from Surat police manhandled a lady staff from Canara Bank and now he’s playing victim card.. Instead of getting arrested he’s making videos out there.. @Saranshsrv @nsitharaman @nsitharamanoffc @PMOIndia #shameonsuratpolice pic.twitter.com/eCV8gHIsGb

