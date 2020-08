सूरत : दमकल दस्ते ने अंतिम संस्कार के लिये शव व परिजनों को नाव में सुरक्षित निकाला

सूरत में पिछले कुछ दिनों भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण सूरत के पूर्वी क्षेत्र की खाड़ियों के किनारे स्थित कई विस्तार पानी में डूब गए जिस कारण लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पानी में फंसे लोगों के दो मामलों का यहां उल्लेख है। #WATCH #Gujarat: Flood-like situation in #Limbayat area of #Surat following incessant #rainfall in the area. pic.twitter.com/rqxlV31MZI — Pritesh #StayHomeSaveLife 🇮🇳 (@prathod2008) August 16, 2020 अंतिम संस्कार के लिये शव और परिजनों को नाव से मदद की एक रिपोर्ट के अनुसार पहले मामले में एक परिवार अपने परिजन के निधन पर उसके अंतिम संस्कार के लिये घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मीठी खाड़ी में जल स्तर भरने के कारण उनके घर के आसपास से लेकर सड़क तक पानी भर गया था। शव को लेकर वे घर में ही फंसे हुए थे, जब सूरत नगर निगम के अग्निशमन दस्ते ने शोक संतप्त परिवार को मदद की। परिवार भारी बारिश में 38 वर्षीय युवक वल्लभदास लाठी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। ये लोग पर्वत […]