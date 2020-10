सूरत हवाई अड्डे की सूरत बदलने वाली है!

यात्रियों की बढ़ती संख्या के बाद एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने लगाया सूरत एयरपोर्ट के विकास पर ध्यान

गुजरात की वित्तीय राजधानी डायमंड सिटी सूरत अपने व्यापार और अन्य कारणों से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है और इसी कारण बड़ी संख्या में हवाई यात्रियों का सूरत आना होता है। डायमंड और टेक्सटाईल हब वाली इस शहर में सालों भर देश-दुनियां से लाखों यात्रियों का आवाजाही होता है। साथ ही साथ सूरत हवाई अड्डे ने हाल के दिनों में सबसे अधिक यात्री यातायात में वृद्धि देखी है। 2016-17 से 2018-19 तक सूरत एयरपोर्ट का हवाई यातायात लगभग 600% बढ़ गया है।

पिछले कुछ वर्षों में यात्री यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) बड़े पैमाने पर सूरत हवाई अड्डे के समग्र विकास की दिशा में काम कर रहा है। इस काम के लिए 353 करोड़ रुपये की परियोजना को अनुमति दी गई है। इस विकास परियोजना के तहत मौजूदा टर्मिनल भवन का विस्तार 8,474 वर्गमीटर से बढ़ाकर 25,520 वर्गमीटर तक किया जाएगा है।

Gearing up for a holistic development with world-class facilities! Considering the magnificent rise in passengers flying from Surat, #AAI has initiated extension work of the Surat Airport @aaistvairport at ₹353 Cr. pic.twitter.com/dvDrH8hj8i

The project work to also include expansion of apron from 5 to 23 parking bays & construction of parallel taxi track. With 4-Star GRIHA rated energy-efficient building, this state-of-the-art terminal will have interiors reflecting the art and culture of Gujarat. pic.twitter.com/cwR4bxyNF8

— Airports Authority of India (@AAI_Official) September 30, 2020