सूरत एयरपोर्ट पर CISF सुरक्षा को मिली मंजूरी, लेकिन अमलीकरण में समय लगेगा

सूरत एयरपोर्ट एक्शन कमिटी के संजय इझावा ने घोषणा का स्वागत किया

सूरत। देश के अन्य एयरपोर्ट की तुलना में यात्रियों की संख्या में तेजी से आगे बढ़ रहे सूरत एयरपोर्ट को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की सुरक्षा प्रदान किये जाने की सूरतवासियों की मांग का सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिभाव मिला है। सूरत एयरपोर्ट निर्देशक की ओर से बयान में कहा गया है कि सूरत एयरपोर्ट पर CISF सुरक्षा मुहैया कराने की मंजूरी सक्षम प्राधिकारी की ओर से प्रदान की जा चुकी है। इस संबंध में प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, लेकिन इसके वास्तविक अमलीकरण में फिलहाल कुछ समय लगेगा।

People have been enquiring about status of CISF deployment at Surat airport .This is to inform that competent authority has agreed to deploy CISF at Surat airport .However actual deployment as per procedure will take some & matter is in process.

Airport Director,Surat

