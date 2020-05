सूरत एयरपोर्ट के मेइन गेट का चौड़ा करने की SAAC की मांग

सूरत एयरपोर्ट पर दिनों-दिन यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके कारण यात्रियों को छोड़ने-लेने जाने वाले लोगों और कार-टैक्सी व ऑटो चालकों की आवाजाही भी काफी बढ़ गई है। विशेष रूप से देखा गया कि कि सुबह और शाम के समय एयरपोर्ट में मेइन गेट पर ट्राफिक जाम हो जाता है।

साक का कहना है कि सूरत एयरपोर्ट पर अंदर जाने के मेइन गेट पर आधा मार्ग ही खुला है। शेष आधे हिस्से में निर्माणकार्य करके ग्रील लगाई गई है। इससे गेट से आने-जाने के लिये आधे रास्ते का ही उपयोग हो पाता है। ऐसे में सूरत एयरपोर्ट एक्शन कमिटी की ओर से एयरपोर्ट ऑथोरिटी के समक्ष आधे निर्माणकार्य को तोड़ कर मेइन गेट के दोनों हिस्सों से आवाजाही सुलभ करने की मांग की गई है, जिससे ट्राफिक के नियमन में भी सरलता होगी।

सूरत के एक्टिविस्ट भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहे हैं।

There should be a separate #SecuredArea at the gate with space enough for 50 vehicles & separate lanes for 4/2 wheelers with sufficient deployment of security force to avoid peak hour queuing

Also #PrePaidTatkalPasses could be offered for #PreScreenedFrequentFlyers @aaistvairport https://t.co/qS5M5YoFBt

