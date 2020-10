सड़क हादसा; दो बसें सूरत आ रही थीं, एक ने पीछे से टक्कर मारी, दूसरी खाई में जा गिरी, 5 की मौत

महाराष्ट्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार रात एक बजे के करीब हुए सड़क हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हो गई है और 35 लोग घायल बताए गये हैं। हादसा महाराष्ट्र के नंदुरबार के खमचंदर गांव के पास हुआ। जीजे-5 एक्स-3111 नंबर की प्राइवेट ट्रावेलर्स की सवारी बस गहरी खाई में जा गिरी। बस मलकापुर से सूरत आ रही थी। हादसा विसरावाड़ी के पास कोडाईबाड़ी घाट पर के पास हुआ।

दो बसों में हुई टक्कर

टाइम्स ऑफ इंडिया ने कलेक्टर राजेन्द्र भारूड के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि हादसा उस वक्त हुआ तब सड़क पर इस बस को पीछे से दूसरी बस ने टक्कर मार दी। टक्कर के कारण आगे वाली बस के ड्राइवर ने संतुलन गंवा दिया और खाई में जा गिरी। पीछे से जिस बस ने टक्कर मारी थी वह भी मेहकर से सूरत ही जा रही थी। उन्होंने बताया कि खाई की गहराई 60 से 80 फुट तक की है।

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

नंदुरबार के पुलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित ने बताया है कि घटनास्थल पर राहत अभियान शुरू कर दिया गया है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भेज दिया गया है। बस चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया और बस नीचे खाड़ी में गिर गयी। बस चालक, क्लीनर और तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर बचाव अभियान चलाया गया है। नंदुरबार अग्निशमन विभाग की एक टीम ने घायलों को अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आसपास के स्थानीय लोग भी मदद के लिए दौड़ पड़े।

Five persons dead and around 35 injured after the bus they were travelling in fell into a gorge near Khamchoundar village in Nandurbar. The injured have been taken to a hospital. Rescue operation underway: Mahendra Pandit, SP Nandurbar. #Maharashtra pic.twitter.com/I0QYnrMisd

— ANI (@ANI) October 21, 2020