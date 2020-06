गुजरात को राहत; चक्रवाती तूफान मुंबई के आसपास केंद्रित

अरब सागर में मंडरा रहा चक्रवाती तूफान निसर्ग तेरी से पश्चिम तट की ओर आगे बढ़ रहा है। मौसम विशेषज्ञों की मानें तो वह अब गुजरता के समुद्री तट से नहीं टकरायेगा। तूफान का केंद्र महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों और विशेष रूप से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों पर केंद्रित रहेगा।

बावजूद इसके गुजरात प्रसाशन और विशेष रूप से दक्षिण गुजरात में समुद्र तटीय विस्तारों में एतिहात के कदम उठाये गये हैं। बुधवार को लैंड फोल की संभावना है।

One of India’s most highly populated areas is expecting the arrival of a rare Severe Cyclonic Storm on Wednesday#Mumbai #Nisarga @BBCWorld Matt pic.twitter.com/pDChLEPuMz

— BBC Weather (@bbcweather) June 2, 2020