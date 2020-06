सूरत : इस पुलिसकर्मी की दादागिरी देखिये, बैंक के भीतर महिला कर्मचारी को पीटा

मंगलवार जो सूरत में एक शर्मनाक वाकया सामने आया। शहर के सीमावर्ती सारोली क्षेत्र में स्थित केनरा बैंक की महिला कर्मचारी के साथ एक पुलिस कर्मी ने आपत्तिजनक रूप से मारपीट की। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस कदर वायरल हुआ कि मंगलवार आधी रात और बुधवार तड़के ट्विटर पर #shamesuratpolice हैशटैग भारतभर में ट्रेंड करने लगा। देशभर से लोग इस घटना का सीसीटीवी फुटेज देखकर घटना की न सिर्फ निंदा करने लगे, बल्कि वारदात में पुलिसकर्मी की संलिप्तता के कारण सूरत पुलिस को कोसने लगे।

इस पूरी घटना के संबंध में प्राप्त प्राथमिक जानकारी के अनुसार सारोली स्थित केनरा बैंक में एक पुलिसकर्मी संतोष बैंक की पासबुक को अपडेट कराने के काम से आता है। बैंक में प्रिंटर कथित रूप से खराब होने के कारण उसका यह काम नहीं हो पाता। लेकिन अपने पद का रुआब झाड़ते हुए संतोष महिला कर्मचारी का भी लिहाज न करते हुए बैंक के अधिकारियों के उपयोग के एरिया में स्लाइडिंग दरवाजे को जोर से खोलते हुए दाखिल होता है और वहां खड़ी महिला कर्मचारी को धक्का मारकर गिरा देता है। धक्का इतनी जोर से लगता है कि वह दूर जाकर गिर जाती है।

Bankers r working tirelessly amid lockdown & Covid19 spread but still facing wrath of common people & authorities as well.

They lady who was assalted by policeman @CP_SuratCity is having 10 month old baby & now sustain fracture!!@vibhavaridave @smritiirani#ShameSuratPolice pic.twitter.com/gW1nkD6Etf — BankersUnited@Official (@Bankers_United) June 23, 2020

This assault is not happened on a Banker, this goon has assaulted every corona warrior doing their duty in this Pandemic. If action hasn't been initiated against this @CP_SuratCity policeman then its evidently clear that authority is not doing Its duty wisely!!#ShameSuratPolice pic.twitter.com/G9ijBNCCIE — BankersUnited@Official (@Bankers_United) June 23, 2020

घटना के बाद साथी बैंक कर्मी आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उस पुलिस वाले के कृत्य की आलोचना करते हैं। लेकिन अपने पद के गुरुर में संतोष को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अपनी जेब से पुलिस का पहचानपत्र निकालकर दिखाता है और बहस करता चला जाता है। यह पूरी वारदात बैंक के सीसीटीवी फूटेज में कैद हो चुकी है, जो बाद में वायरल हुई।

इस घटना के संबंध में बैंक कर्मचारियों में भारी रोष है। सभी एक सुर में इस पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बैंक कर्मचारियों के संगठन ने बाकायदा अपना विरोध जताते हुए लिखित में दोषी की दंडित करने की प्रशासन से गुहार लगायी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंक कर्मचारियों के यूनियन के भारी हाव के बाद आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सूरत पुलिस ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की कि इस मामले में शिकायत दर्ज करके कानूनी प्रक्रिया शुरु कर दी गई है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया

उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस वीडियो में पुलिसकर्मी की बर्बरता का संज्ञान लेते हुए जांच का आश्वासन दिया है।

@NCWIndia has come across this disturbing video. We'll do the necessary investigation and appropriate action will be taken against the guilty. — NCW (@NCWIndia) June 23, 2020

देश भर से बैंक कर्मचारियों और यूनियनों ने इस पुलिसकर्मी को तुरंत बर्खास्त करने की भी मांग की है। देखना है इस मामले में क्या कार्रवाई होती है।