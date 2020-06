सूरत में सरथाणा स्थित तक्षशिला आर्केड में भीषण आग, 19 की मौत, जान बचाने इमारत से कूदे, मोदी ने जताया दुःख

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हादसे पर दुःख जताया, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सूरत पहुंच जायजा लिया

सूरत के सरथाणा जकात नाका क्षेत्र में स्थित तक्षशिला आर्केड में शुक्रवार दोपहर भयंकर आग लग गई। इस दुःखद हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई और लगभग २० लोग घायल बताये जा रहे हैं। मृतकों में अधिकांश वे लोग हैं जो क्लास के भीतर फंस गये और आग में झूलस गये। जान बचाने के लिये खिड़कियों ने कूदने वाले छात्रों में से चार की हालत नाजूक। अधिकांश बच्चे जो कूदे उनकी जानें बच गईं।

रिपोर्ट के मुताबिक इमारत के मुख्य द्वार के पास शोर्ट सर्किट के कारण आग लगी और इमारत की दूसरी और तिसरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस इमारत में ट्यूशन क्लासेज थी और उसमें घटना के समय बच्चे पढ़ रहे थे।

जान बचाने के लिये कूद बच्चे

जैसे ही आग का पता चला और ऊपरी मंजिल से नीचे उतरने का मार्ग नहीं मिला, तो ट्यूशन क्लासेज में पढ़ रहे बच्चे खिड़की की तरह भागे। आग की लपटें जब ऊपरी मंजिल की खिड़कियों तक भी पहुंच गई तो ऐसी अफरा-तफरी मची कि बच्चे इमारत से जान बचाने के लिये कूदने लगे। कुछेक लोग जो आग में फंसे हैं उन्हें बचाने के लिये दमकल दस्ते जद्दोजहद करते दिखे।

आग दुर्घटना की कहानी चश्मदीद छात्र की जुबानी

तक्षशिला आर्केड की सबसे ऊपर की मंजिल पर चल रहे ट्यूशन क्लास में विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे। तभी क्लास के एयरकंडीशन की ओर से धूंआ आने लगा। विद्यार्थियों ने शिक्षक को जानकारी दी, तो शिक्षक ने कहा कि नीचे किसी ने कुछ जलाया होगा इससे धूंआ आ रहा होगा। थोड़ी में धुंआ बढ़ गया। तभी नीचे एक कोई आया उसने कहा कि नीचे आग लगी है तुम सभी पीछे के कक्ष में चले जाओ। पीछे वाला कक्ष कर खिड़कियां मेइन रोड़ पर खुलता था, तो छात्र वहां चले गये। वहां धूंआ इतना बढ़ गया कि सांस लेने में मुश्किल होने लगी। तो सबने खिड़कियों के काच तोड़ दिये। लेकिन कक्ष में लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि खिड़की के पास खड़े रहने की भी जगह नहीं थी। मैं खिड़की में गया और नीचे खड़े लोगों को चिल्ला कर कहा कि आप लोग गोलाकार में खड़े हो जाएं। लेकिन वे समझ नहीं पाये। फिर भी मैंने छलांग लगा दी। मेरे साथ क्लास में लगभग २० छात्र थे।

मुख्यमंत्री विजय रुपाणी और सांसद सी आर पाटिल घटना स्थल पर पहुंचे

घटना की गंभीरता को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी देर शाम गांधीनगर से सूरत पहुंच और मौका-ए-वारदाता का दौरा किया।मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश भी दिये हैं और राज्य के शहरी विकास अग्र सचिव मुकेश पूरि को आवश्यक सूचनाएं दी हैं और ३ दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गये बच्चों के परिवारों को ४ लाख रुपये मुख्यमंत्री सहायत कोष से देने की घोषणा की है।

नवसारी के सांसद सी आर पाटिल ने कहा कि पीड़ितों की जो भी मदद की जा सकती है वो की जायेगी। भविष्य में ऐसे हादसे ना हों, इसके लिये भी कदम उठाये जायेंगे। नवसारी लोकसभा क्षेत्र में विजयी जुलूस भी इस घटना के बाद रद्द कर दिया गया।

महापौर जगदीश पटेल ने कहा कि दमकल दस्ता घटना स्थल पर पहुंच चुका है और राहत व बचाव का काम जारी है। कई लोगों को बचाया गया है।

घटना की तह तक जायेंगे : उप मुख्यमंत्री नीतिन पटेल

उप मुख्यमंत्री नीतीन पटेल ने कहा कि सूरत में आग की घटना से न केवल सूरत और गुजरात बल्कि समग्र देश में शोक की लहर दौड़ गई है। जिन्होंने अपने मोबाईल या टीवी पर इस हादसे के दृश्य देखे हैं वे अत्यंत दुःख का अनुभव कर रहे हैं। दृश्यों से साफ प्रतीत हो रहा है कि इमारत की छत पर शेड बनाकर यह ट्यूशन क्लास चल रहा था। इसके लिये क्या आवश्यक मंजूरी ली गई थी या नहीं, इसकी जांच की जायेगी। फायर सेफ्टी की व्यवस्था की गई थी या नहीं, यह भी पता लगाया जायेगा। किसी दुर्घटना की स्थिति में विद्यार्थियों के सुरक्षित बाहर निकलने की आपात व्यवस्था की गई थी या नहीं इसकी भी पड़ताल होगी। आग लगने का कारण क्या था और इतनी तेजी से कैसे फैली इन सभी मुद्दों पर प्रशासन प्रकाश डालेगा। घायलों की चिकित्सा में कोई कमी नहीं रखी जायेगी। जरूरत पड़ने पर दिल्ली के एम्स में ले जाकर भी ईलाज कराया जायेगा।

चार महीने पहले ही फायर सेफ्टी के अभाव में पालिका ने नोटिस जारी किया था

तक्षशिला एपार्टमेंट की तीसरी और चोथी मंजिल पर निर्माण कार्य अवैध था। तक्षशिला कोर्पोरेशन को बीयू परमिशन भी नहीं दी गई थी। न ही वहां फायर सेफ्टी की सुविधा थी। मी‌डिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में महापालिका ने अपना बचाव करते हुए कहा है कि इस इमारत को चार महीने पहले ही फायर सेफ्टी न होने के कारण नोटिस दी गई थी। परंतु मालिकों और संचालकों द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया।

दमकल अधिकारी ने बताया कि इमारत की तीसरी मंजिल पर जिम चल रहा था, जबकि चौथी मंजिल को अवैध ढंग से कवर करके ट्यूशन क्लास के रूप में उपयोग में लिया जा रहा था। वहां ढेर सारे टायर भी पड़े हुए थे। पूरी तरह से संचालकों की लापरवाही नाजर आ रही है।

भीड़ ने लिये वी‌डियो, हुए वायरल

घटना के वक्त आग के चलते धूंए का ऐसा गुबार छाया कि दूर से हवा में कालीश देखी जा सकती थी। चुंकि मुख्य मार्ग पर ही इमारत स्थित है इसलिये आसपास यातायात जाम हो गया और लोगों की भीड जमा हो गई। लोग मोबाइल पर वीडियो उतार रहे थे, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गये।

सूरत महानगर पालिका की ओर से बताया गया कि घटना के बाद 17 दमकल गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं। घटना स्थल पर चीफ फायर ऑफिसर बसंतकुमार परीख एवं डे. कमिश्नर एन वी उपाध्याय राहत और बचाव कार्यों पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही महापौर डॉ. जगदीश पटेल, उप महापौर निरव शाह व अन्य पदाधिकारी भी मौके पर हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जताया दुःख

Extremely anguished by the fire tragedy in Surat. My thoughts are with bereaved families. May the injured recover quickly. Have asked the Gujarat Government and local authorities to provide all possible assistance to those affected.

