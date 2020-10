नोटबंदी में बड़े घोटाले का पूर्व आयकर अधिकारी और भाजपा नेता PVS शर्मा का आरोप

कहा – भ्रष्ट तत्वों ने नोटबंदी के समय 110 करोड़ रूपये नगद बैंक में जमा कराये और टैक्स भरा सिर्फ 80 लाख

पूर्व आयकर अधिकारी और भाजपा नेता पीवीएस शर्मा ने ट्वीट करके नोटबंदी के समय बैंक में करोड़ रूपये नगद जमा करा कर मनी लोन्डरिंग का आरोप कुछ स्थानीय लोगों पर लगाया है। पीवीएस शर्मा ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग भी की है।

Hon'ble PM shri @narendramodi ji, This is how idea of #Demonetisation defeated by the corrupt. Cash deposit is ₹110 cr, income ₹0.84 cr & tax ₹0.80 cr. IT(Inv)wing closed eyes & Settlement Commission accepted illogical arguments&caused huge revenue loss. @PMOIndia @FinMinIndia pic.twitter.com/VWkkuXQlvt

पीवीएस शर्मा ने अपने ट्वीट में यह भी मांग की है कि नोटबंदी के दौरान बैंकों में जमा किये गये सभी नगदी की जांच की जानी चाहिये। इससे नोटबंदी की पूरी योजना को कामयाबी मिलेगी, जिस पर कुछ भ्रष्ट अधिकारी और चार्टड एकाउन्टंट मुनाफे के लालच में पर्दा डाल रखा है और इससे सरकार को रेवन्यू लॉस भी हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ स्वार्थी तत्वों ने पूरे सिस्टम को भ्रष्ट बनाकर रखा हुआ है और ऐसे तत्वों को बेनकाब करना उनका दायित्व है।

All cash deposit cases during #Demonetisation period should be probed by CBI & ED.

This will bring huge success to the scheme, that was denied by some corrupt officers and CAs, profited at the cost of scheme & caused revenue loss to GOI.@FinMinIndia@nsitharaman @ianuragthakur pic.twitter.com/zPeJHddjWQ

— pvs sarma (@pvssarma) October 19, 2020