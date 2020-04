सूरत से उड़िसा के लिये सीधी उड़ान का सपना होगा पूरा

सूरत। 1 जनवरी 2020 से सूरत से भूवनेश्वर के लिये सीधी विमान सेवा संभव हो सकती है। उड़िसा वासियों के लिये काफी सुविधाजनक स्थित बन जायेगी। उड्डयन मंत्रालय ने इस संबंधी में हरी झंडी दे दी है। एयर इंडिया ये फ्लाईट प्रदान करेगी।

Great news for #Odia friends living in Surat that @MoCA_GoI gives a positive nod to commence direct flight between #Bhubaneswar and #Surat from 1st January, 2020.#Odisha CM @Naveen_Odisha earlier sought for this way back in Aug 2018 & again in Dec.@Amar4Odisha @sasmitpatra pic.twitter.com/NifSnhgzU5

— Subrat Chhatoi (@subratchhatoi) October 10, 2019