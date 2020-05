सूरत से भुवनेश्वर की सीधी उड़ान जल्द

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सूरत की सांसद दर्शना जरदोश और भुवनेश्वर की सांसद अपराजिता सारंगी को सूरत से भुवनेश्वर की सीधी उड़ान का आश्वासन दिया है। यह उड़ीसा के उन यात्रियों के लिये खुशखबर है जो सीधी फ्लाईट से सूरत की यात्रा करना चाहते हैं। विशेष रुप से कपड़ा उद्योग से जुड़े व्यापारी। सूरत और भुवनेश्वर के बीच सीधी उड़ान की मांग पिछले काफी समय से की जा रही थी।

यह जानकारी सूरत की सांसद दर्शन जरदोश और भूवनेश्वर की सांसद अपराजिता सांरगी ने शेयर की है। दोनों सांसदों ने नागरिक उड्डयन मंत्री से मिलकर इस बारे में मांग रखी। अपराजिता सांरगी ने बताया कि दोनों शहरों के बीच सप्ताह में दो दिन उड़ान शुरू होगी।

Met Sri Hardeep Singh Puri, Hon'ble Minister, Civil Aviation, alongwith Hon'ble MP, Surat today. We both requested him for a direct flight between Surat and Bhubaneswar. Good news that the flight would start twice a week very soon. Felt happy with the outcome of the meeting. pic.twitter.com/sGHcxfdxje

— Aparajita Sarangi (@AprajitaSarangi) July 22, 2019