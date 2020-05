Biking Queens : डॉक्यूमेन्ट्स गुम होने पर 25 देशों की यात्रा बीच में छोड़ रशिया से सूरत लौट रही जीनल शाह

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जनजागृति यात्रा पर सूरत से निकली तीन महिला बाईकर्स एक महीने में दस हजार किमी का अंतर काटकर रशिया पहुंची। यहां सूरत की तीनों Biking Queens सारिका महेता, जीनल शाह और रुताली पटेल मॉस्को में ठहरी। इसी सफर में २२ जून २०१९ के दिन जीनल शाह का पर्स चोरी हो गया। इस पर्स में जीनल के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, आरसी बुक, अन्य ट्रावेल डोक्यूमेंट्स, एटीएम कार्ड्स आदि थे।

इस बाईकिंग अभियान के बीच में जब इस प्रकार की अनहोनी हुई तो अब जीनल शाह आगे की यात्रा दस्तावेजों के बगैर कायम नहीं रख सकती थीं। इस पर अन्य बाईकर्स ने स्वयं अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। इस संबंध में टीम की सदस्य सारिका महेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर सारी हकीकत भी बयान की। जीनल शाह को मॉस्को के समीप छोड़कर शेष सदस्य अपनी आगे की यात्रा के लिये बढ़ गईं। मीडिया की खबरों के मुताबिक सारिका महेता ने जीनल शाह के परिजनों से बातचीत में भी स्पष्ट किया था कि वह जीनल के लिये इंतजार नहीं कर सकती थी। दो दिन पहले बाईकिंग क्विन्स स्विटजरलैंड में थी।

#Rideupdate!#BikingQueens in Switzerland! We are passing through the mountains of Switzerland. The roads are curvey but adventurous too.

Stay tuned for supporting us!

