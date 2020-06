क्या रामेश्वर गुर्जर तोड़ेगा बोल्ट का 100 मीटर का वर्ल्ड रेकॉर्ड?

मध्यप्रदेश का १९ वर्षीय रामेश्वर गुर्जर नंगे पैर १०० मीटर की दौड़ डामर की सड़क पर सिर्फ ११ सैकन्ड में पूरी कर लेता है। रामेश्वर ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। लेकिन रामेश्वर की सड़क पर इस दौड़ का वीडियो वायरल होने के बाद कहा जा सकता है कि भारत को उसका उसैन बोल्ट मिल गया है!

