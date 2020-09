ये क्या हो गया; लाइन जज को गेंद लगने पर अमेरिकी ओपन से बाहर किए गये जोकोविच

न्यूयॉर्क (ईएमएस)। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच एक अजीबोगरीब तरीके से अमेरिकी ओपन टेनिस से बाहर हो गये हैं। जोकोविच का शॉट गलती से एक लाइन जज के गले पर पर गया। चौथे दौर के मुकाबले में हुई इस घटना के बाद जोकोविच का 29 मैच से चला आ रहा जीत का सिलसिला भी थम गया। साथ ही उनका 18वां खिताब जीतने का सपना भी टूट गया।

जोकोविच पहले सेट में पाब्लो केरोनो बस्टा से 5-6 से पीछे चल रहे थे। अंक हारने के बाद जोकोविच ने गेंद को अपने पीछे मारा जो जाकर उनके पीछे खड़ी लाइन जज को जा लगी। गेंद लगते ही वह गिर पड़ीं। जोकोविच दौड़कर उनके पास गए। 10 मिनट के बाद चेयर अंपायर, टूर्नामेंट रेफरी सोरन फ्रीमल और टूर्नामेंट के सुपरवाइजर ने जोकोविच से बात की। अंत में जोकोविच बस्टा से हाथ मिलाकर कोर्ट से बाहर चले गए।

INCREDIBLE. Novak Djokovic has been defaulted from the #USOpen after hitting a ball at a lineswoman.

सर्बियाई खिलाड़ी जोकोविच ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर हुई इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, ‘पूरी घटना ने मुझे काफी दुखी किया है। मैंने लाइनपर्सन से बात की और अधिकारियों ने मुझे बताया है कि ईश्वर का शुक्र है वह ठीक है। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया लेकिन यह बहुत गलत था। उनकी निजता का सम्मान करने के लिए मैं नाम का खुलासा नहीं करूंगा।’

टूर्नामेंट से हटाये जाने पर उन्होंने कहा, ‘जहां तक अयोग्यता की बात है, तो मुझे अपने अंदर विचार करना होगा और अपनी निराशा पर काम करते हुए उसे एक खिलाड़ी और इंसान के तौर पर बेहतर बनने की प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना होगा।’

Novak Djokovic has been defaulted from 2020 US Open.

Lesson:

-Staying calm is highly important even if you are already at the top

-Never led your disappointment turn into Anger

-Just a second of reaction has power to change your life for good or bad

Courtesy: SM pic.twitter.com/IQ9WWYasRZ

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) September 7, 2020