श्रीलंका के पूर्व सलामी बल्लेबाज सनथ जयसूर्या की मृत्यु, सच या अफवाह?

1996 के विश्व कप में श्रीलंका को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व श्रीलंकन सलामी बल्लेबाज सनथ जयसूर्या की मृत्यु की अफवाहें सोशल मीडिया में फैल रही है। सोशल मीडिया में अफवाह थी कि सनथ जयसूर्या की टोरंटो में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस अफवाह के बाद, भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन भी हैरान थे और उन्होंने तुरंत लोगों से जानकारी के लिए ट्वीट किया।

https://twitter.com/ashwinravi99/status/1132861305281318915

अश्विन ने ट्वीट कर पूछा कि क्या सनत जयसूर्या के बारे में आ रही खबर सच है। मुझे व्हाट्सएप पर खबर मिली है, लेकिन ट्विटर पर ऐसा कुछ नहीं दिखता। तब क्रिकेट प्रशंसकों ने बताया कि यह खबर बिल्कुल झूठी है।

Please disregard fake news by malicious websites regarding my health and well being.

I am in Srilanka and have not visited Canada recently.Please avoid sharing fake news.

— Sanath Jayasuriya (@Sanath07) May 21, 2019