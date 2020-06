सचिन ने अर्जुन तेंदुलकर को युवराज का अनुयायी बताया, युवराज ने कहा…

क्रिकेट के सबसे बड़े दिग्गज माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर का खेल विश्व भर में लोग बेहद पसंद करते हैं। सचिन के पुत्र अर्जुन तेंदुलकर भी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और एक बेहतरीन क्रिकेटर भी हैं। हालांकि सचिन के पुत्र होने पर आप सोच रहे होंगे की उनका खेलना का तरीका सचिन जैसा होगा।

यह बात एकदम भी सही नहीं है। अर्जुन तेंदुलकर का खेल भारत के बांय हाथ के दिग्गज बल्लेबाज़ विस्फोटक पारी खेलने वाले युवराज सिंह की तरह है। सचिन ने युवराज को बताया कि अर्जुन युवराज सिंह से प्रेरित हैं तथा वे हूबहू युवराज सिंह की तरह खेलते हैं।

हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम में टी-20 मुंबई लीग के दौरान अर्जुन ने क्रिकेट प्रेमियों को युवराज सिंह के जवानी के दिनों की याद दिला दी। अर्जुन ने एक पुल शॉट खेलकर एक छक्का मारा जो स्टेडियम के छिले हिस्से में जाकर गिरा जिसे देख एकदम ऐसा लगा जैसा युवराज सिंह ने अपना बल्ला घुमाया हो।

यही नहीं इसके बाद एक शॉर्ट गेंद को अर्जुन ने एक बार औ्र युवराज की तरह डीप स्कवायर लेग की ओर छक्के के लिए मार दिया।

