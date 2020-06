भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु सोमवार रात भारत लौट आईं। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर सिंधु का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। दो बार के रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने रविवार को विश्व चैम्पियनशिप के फाइनल में जापानी खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा को हराकर पहली बार स्वर्ण पदक जीता।

भारत लौटने के बाद, सिंधु ने मीडिया से संवाद करते हुए अपनी जीत का श्रेय अपने कोच को दिया। हैदराबाद में रहने वाले 24 वर्षीय सिंधु ने कहा, “यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था।” और मुझे वास्तव में भारतीय होने पर गर्व है। मैं मेरे समर्थन के लिए हर प्रशंसक की आभारी हूं। मैं कड़ी मेहनत करूंगी और अधिक पदक अर्जित करूंगी। यह मेरे लिए शानदार जीत रही। अतीत में, मैं टूर्नामेंट में दो बार स्वर्ण पदक जीतने से चूक गई थी, लेकिन आखिरकार मैं स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रही।

#WATCH: #PVSindhu after becoming the first Indian shuttler to win BWF World Championship: I wish I'll get many more medals for this country. I would like to thank all my fans. It is because of their blessings & love that I am here today. pic.twitter.com/A4mJCvgJ0A

— ANI (@ANI) August 26, 2019