ओलंपिक गेम्स में 2024 से इन 4 खेलों को अस्थायी रूप से शामिल किया जाएगा

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रेक डांस, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइम्बिंग और सर्फिंग को ओलंपिक खेलों में शामिल करने का निर्णय लिया है। इन खेलों को अस्थायी रूप से शामिल किया गया है।

2024 में पेरिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में इन चार खेलों के 12 ईवेन्ट आयोज‌ित किये जाएंगे। टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में 2020 में स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइम्बिंग और सर्फिंग खेल का आयोजन किया जाएगा।

इन चारों खेलों का प्रस्ताव टोक्यो 2020 कार्यक्रम के विकास पर आधारित है और इसमें 248 एथलीट शामिल हैं, जो 10,500-कोट के तहत फिट होंगे, जिसमें महिलाओं और पुरुषों की संख्या के समान होगी।

खेल मेजबानी के वादे को ध्यान में रखते हुए, पेरिस 2024 95% मौजूदा और अस्थायी स्थानों का उपयोग करेगा।

पेरिस ओलंपिक 2024 की आयोजन समिति की अध्यक्ष टोनी एस्टुंगेट ने कहा, “मुझे खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रेकिंग (ब्रेक डांस), स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग को शामिल करने के हमारे प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करके उसे शामिल किया है।

Breaking, skateboarding, sport climbing and surfing have been provisionally included on the sports programme of the Olympic Games #Paris2024 @Paris2024@DanceSportTotal @IFSClimbing @WorldSkate_news @ISAsurfing pic.twitter.com/iuMvyzli5K

— Olympics (@Olympics) June 25, 2019